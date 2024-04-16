Москва, 16 апреля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и велосипедистов. Об этом 16 апреля сообщил один из авторов документа, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Среди основных предложенных мер ответственности предусмотрен штраф за пьяную езду и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости — до 5 тыс. рублей, за езду на одном самокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей, за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем средства передвижения места ДТП — до 5 тыс. рублей», — рассказал он ТАСС.

Согласно законопроекту, административный кодекс предлагается дополнить соответствующими статьями. Отмечается, что повышенное наказание за управление в нетрезвом виде и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования не коснутся велосипедистов, как изначально предполагалось, но сохраняются действующие санкции в виде штрафов в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за передвижение в нетрезвом виде.

Помимо озвученных Шейкиным норм, за движение на самокате по автомагистрали предлагается установить наказание, аналогичное езде по ней на тихоходных транспортных средствах, то есть штраф в размере 1 тыс. рублей. Штраф 2–5 тыс. рублей — за нарушение ПДД и правил эксплуатации в случае причинения лёгкого вреда здоровью потерпевшего. За невыполнение законного требования об остановке средства индивидуальной мобильности или велосипеда предполагается введение штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Кроме этого, законопроектом предусмотрены меры ответственности для организаций, занимающихся обеспечением эффективности организации дорожного движения.

ИА Регнум сообщало, что, по информации московского департамента транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры, в Москве принимается ряд мер по борьбе с растущим количеством ДТП с электросамокатами. В 2023 году ввели 50 новых медленных зон, на которых самокаты автоматически замедляются до 5–15 км/ч. Всего в Москве 250 медленных зон, которые введены там, где быстрая езда может быть опасна для пешеходов. Тем не менее, по данным ИА Регнум, в столице за первые девять месяцев 2023 года произошло уже 665 ДТП с участием так называемых средств индивидуальной мобильности, причём более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В авариях пострадали 700 человек, двое из них погибли. Почти в трети произошедших ДТП участвовали несовершеннолетние, а 33% ДТП с участием СИМ зафиксированы во дворах.

В беседе с ИА Регнум директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман усомнилась, что видеокамеры на дорогах Москвы могут сыграть роль в борьбе с нарушениями пользователей средств индивидуальной мобильности, но система будет эффективна только в борьбе с арендованными электросамокатами. По её мнению, камеры действительно жизнеспособная идея, которая может привести к упорядоченному движению, так как иначе анализировать ситуацию, касающуюся СИМ, оказывается невозможно, однако стоит помнить, что самокаты бывают не только прокатные, но и частные.

Помимо прочего с появлением прокатных самокатов в Москве в 2024 году на них начали устанавливать индивидуальные номера. Таблички с комбинациями из букв и цифр установлены как спереди, так и сзади электросамокатов.