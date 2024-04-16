Москва, 16 апреля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Учебный профиль Сферум запускает программу поддержки педагогов «Лидеры Сферума», сообщили 16 апреля в VK.

«Сферум не только предоставляет учителям удобные цифровые инструменты для образовательного процесса, но и помогает с ними разобраться. Мы заинтересованы в развитии сообщества цифровых педагогов в нашей стране, чтобы российское школьное образование шло в ногу со временем, и ищем для этого наиболее интересные и эффективные инструменты», — заявил руководитель Сферума в VK Рубен Акопов.

Целью программы стало создание сообщества единомышленников, которые успешно используют Сферум в своей работе и готовы делиться опытом с другими учителями. Участники программы смогут выступать в качестве спикеров на федеральных и региональных мероприятиях, рассказывать о сервисе и инициировать выступления в своем регионе.

«Лидеры Сферума» при поддержке команды сервиса смогут развивать личный бренд, становиться героями интервью, видеороликов и создавать их самостоятельно. Педагоги смогут пройти обучение лучшим методическим практикам использования Сферума. Участников сообщества также ожидают специальные закрытые мероприятия и подарки.

Чтобы стать «Лидером Сферума», нужно быть активным пользователем сервиса и подтвердить высокий уровень его владения. Это можно сделать в рамках бесплатного онлайн-курса для педагогов. После этого необходимо заполнить конкурсную заявку на сайте программы.

Как сообщало ИА Регнум, количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. Так, число педагогов, зарегистрированных в Сферуме, увеличилось за прошедший год в 2,5 раза и составило более двух млн, а число учащихся выросло вдвое — до 10,8 млн.

В 2023 году Сферум запустил бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс разработали при поддержке Министерства просвещения.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ, а также проводить опросы.