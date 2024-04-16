Тверь, 16 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно прописавшего в своём доме фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале Крокус Сити Холл» братьев Аминчона Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Диловара Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Григорий Сысоев /РИА Новости

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова, по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Московского районного суда Твери.

Обвиняемый признал вину в полном объёме. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, адвокат был против. Суд принял сторону обвинения и арестовал мужчину до 11 июня.

Как сообщало ИА Регнум, до этого по делу о расстреле людей в «Крокусе» арестовали 11 человек. Всем им суд определил меру пресечения до 22 мая.

Террористы ворвались в «Крокус» 22 марта и стали расстреливать людей, а также устроили поджог. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, пострадали 550 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16 апреля заявил, что следователи подтвердили связь террористов, напавших на концертный зал, и украинских националистов. Он подчеркнул, что все причастные к этому преступлению понесут наказание.