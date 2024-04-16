Пекин, 16 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем предложил четыре принципа для урегулирования украинского конфликта и быстрейшего восстановления мира. Об этом 16 апреля сообщило агентство «Синьхуа».

Michael Kappeler /dpa /Global Look Press Канцлеро Германии Олаф Шольц на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине.

«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь», — сказал Си Цзиньпин.

Он также назвал третьим принципом для урегулирования украинского кризиса создание условий для восстановления мира и необходимость воздерживаться от продолжения обострения напряжённости.

Четвёртым принципом, предложенным Си Цзиньпином, стало снижение негативного воздействия конфликта на мировую экономику и необходимость воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 апреля Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает в поддержку созыва равноправной международной мирной конференции по разрешению украинского конфликта, которую признают и Россия, и Украина. Он подчеркнул, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению украинского конфликта.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Представитель Кремля уточнил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность в том числе и в этом вопросе. Он добавил, что Москва приветствует такой подход, однако пока не видит изменений в позиции киевского режима на полный отказ от переговоров.