Москва, 16 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что враги России сделали ставку на террор на выборах президента страны.

Виталий Аньков /РИА Новости

«Они сделали ставку на террор. Вот это то, чего раньше никогда не было. Запугать людей, вызвать страх, панику», — заявила Памфилова на встрече с президентом.

Она подчеркнула, что самое циничное, мерзкое — сделали ставку на террор. Однако несмотря на невероятные, истеричные происки недоброжелателей, выборы состоялись. Недоброжелатели этими действиями лишь помогли объединить российский народ, подчеркнула председатель ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Памфилова вручила Путину удостоверение президента Российской Федерации.

Голосование проходило в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов одержал победу. За него проголосовали 87,28% (76 277 708 избирателей). В голосовании участвовали 87 576 075 избирателей. Итоговая явка, с учётом ДЭГ, составила 77,49%.

Инаугурация президента состоится 7 мая. На следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства. Согласно закону «О выборах президента России», инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что результаты выборов отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах. Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны.