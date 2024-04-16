Москва, 16 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Попытка применения украинской армией для террористической атаки по России воздушного шара экзотична — как правило, ВСУ применяют для этого дроны. Об этом 16 апреля рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они [ВСУ] летают беспилотниками в основном, вот решили ещё использовать экзотику — якобы беспилотники вы научились сбивать, а вот шары воздушные?» — сказал он в беседе с «Лентой. ру».

Эксперт отметил, что воздушный шар работает очень просто: к нему прикрепляют какие-либо взрывные устройства или боеприпасы, которые сбрасывают, когда шар долетает до объекта.

При этом перед запуском воздушного шара нужно понять, куда идёт поток воздуха, однако ВСУ важно совершить террористическую атаку, а потому направление движения шара не так важно, уточнил Литовкин.

«Если на город упадёт снаряд, граната, они уже будут счастливы, они выполнят свою задачу, их же задача — запугать людей, показать, что они могут мстить, что власти не в состоянии защитить своё население», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 апреля Министерство обороны сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили малоразмерный воздушный шар ВСУ над Курской областью. Отмечалось, что МВШ уничтожили дежурные средства ПВО в 08:15 мск.

До этого в Минобороны рассказали о сбитом в ночь на 15 апреля украинском БПЛА над Краснодарским краем. В ведомстве уточнили, что Киев пытался использовать для террористических атак по территории России дрон самолётного типа.

В оборонном ведомстве 4 апреля сообщили о десяти украинских БПЛА, сбитых и перехваченных в небе над Краснодарским краем. Их удалось нейтрализовать дежурными средствами ПВО.