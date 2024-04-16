Москва, 16 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Российские войска на купянском направлении отразили две контратаки украинской армии, сообщил 16 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Потери ВСУ составили до 30 военных, а также две боевые бронемашины, самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства калибра 155 мм, гаубица М198 американского производства калибра 155 мм и 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б».

Также российские военные на купянском направлении уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии, сообщил Конашенков.

Также представитель Минобороны проинформировал, что российские военные нанесли удары по складам ВСУ с горючим и боеприпасами и по цехам производства и хранения дронов.

На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 630 военных, на авдеевском — 380 бойцов, Paladin, БМП, одну гаубицу «Гвоздика» и три Д-30. На обоих направлениях российские военные улучшили за сутки свои позиции.