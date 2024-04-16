Москва, 16 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Российские военные улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении, сообщил 16 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак», — заявил генерал-лейтенант.

Как уточнил Конашенков, российские военные за сутки отразили контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи в ДНР.

На этом направлении украинская армия потеряла более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155-миллиметровую САУ Paladin американского производства, 122-миллметровую САУ «Гвоздика» и три 122-миллметровые гаубицы Д-30.

По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в боях на южнодонецком и херсонском направлениях в зоне СВО. Помимо этого, на купянском направлении российские войска отразили две контратаки украинской армии.

Также представитель Минобороны проинформировал, что ВС России нанесли удары по складам ВСУ с горючим и боеприпасам и по цехам производства и хранения дронов.

Как сообщало 15 апреля ИА Регнум, российские военные улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили семь контратак ВСУ. ВС России отразили атаки украинской армии в районах населённых пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино в ДНР.