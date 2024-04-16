Тегеран, 16 апреля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Власти Ирана пообещали предоставить российским дипломатам возможность встретиться с моряком Тимофеем Колчановым, находившимся на борту коммерческого судна MSC Aries, захваченного в Ормузском проливе, сообщило 16 апреля посольство России в Тегеране в Telegram-канале.

ТАСС/Axel Heimken/dpa

«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдёт, сотрудники посольства лично посетят Т. С. Колчанова», — говорится в сообщении.

По информации иранских властей, судно Aries, на котором также находится российский моряк, переместили в порт Бендер-Аббас. Также сообщается, что ему предоставили возможность пообщаться с семьёй по телефону.

Как передавало ИА Регнум, военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили MSC Aries 13 апреля. По данным оператора судна, там был экипаж из 25 человек.

14 апреля стало известно, что Колчанов позвонил семье. Он рассказал, что ситуация должна разрешиться в ближайшее время. Моряк звонил с неизвестного телефона, разговор длился восемь секунд, потом связь прервалась.

Вице-президент Международного комитета по правам человека Иван Мельников направил Ирану ноту протеста. Он призвал отпустить моряков и помочь россиянину вернуться на родину. Общественник сопроводил обращение строками из сборника хадисов (преданий) пророка Мухаммеда, где говорится, что нужно освобождать тех, кто испытывает трудности.