Москва, 16 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. США показывают готовность к диалогу по исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал сообщения о возможном возвращении Соединённых Штатов к соглашению при условии, что Россия также станет соблюдать свои обязательства.

Максим Блинов/РИА Новости

«Посмотрим, что выйдет, потому что одно дело — сказать и предложить варианты, другое — декларировать и после этого ничего не делать. Мы обратили внимание на это заявление, а дальнейшее развитие покажет, насколько это всё приведёт к результату», — заявил Карасин в беседе с Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США давно нарушают «дух и букву» соглашения и нелегитимно вывели из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить это проигнорировали. В Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

В июне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов к переговорам по контролю над вооружениями и к дальнейшему соблюдению количественных ограничений, прописанных в ДСНВ. В феврале начальник Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон заявил, что Соединённые Штаты хотели бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности. По его словам, американская сторона желает этого, но не уверена в возможности такого сценария.

16 апреля стало известно, что администрация США готова отказаться от принятых ранее по договору контрмер в случае, если Россия вернётся к своим обязательствам в рамках соглашения. Об этом говорится в докладе Госдепа. В тексте указано, что Штаты продолжают заблаговременно передавать РФ уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет.