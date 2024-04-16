Копенгаген, 16 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Из объятого пожаром здания биржи в столице Дании спасли некоторые ценные объекты, включая одну из самых известных картин датского художника Педера Северина Кройера «С Копенгагенской фондовой биржи». Об этом сообщила газета The Copenhagen Post.

Кадр из видео

Полотно перенесли в безопасное место. По данным издания, спасённые картины передали во дворец Кристиансборг ― резиденцию датского парламента.

На опубликованных с места происшествия фотографиях видно, что картину, размеры которой составляют 2,5 на 4 м, несут пять человек.

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Полотно художник написал в 1895 году. Картина представляет собой групповой портрет биржевых служащих, стоящих в зале фондовой биржи, одной из старейших в мире.

Как сообщало ИА Регнум, в историческом здании фондовой биржи Копенгагена 16 апреля разгорелся сильный пожар. Возгорание началось на кровле, после чего огонь перекинулся на основные конструкции здания. Шпиль высотой 56 м, который должен был защитить здание от огня, не смог удержаться в вертикальном положении и рухнул.

Спасатели заявили о высокой сложности пожара, часть горящих конструкций не получается тушить, так как к ним опасно приближаться. Полиция оцепила улицы Борсгаде, Книппельсбро и Страндгаде и призвала без необходимости не выезжать в центр Копенгагена из-за транспортных проблем.

Здание фондовой биржи в Копенгагене возвели в XVII веке. Оно находится возле королевского дворца Кристиансборг.