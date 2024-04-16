Орск, Оренбургская область, 16 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Мэр пострадавшего от паводка Орска Василий Козупица заявил, что его сын живёт в Саудовской Аравии, так как работает там. Он рассказал об этом 15 апреля в опубликованном изданием «Урал56. ру» видеообращении, комментируя сообщения о наличии недвижимости у одного из родственников в Дубае.

РИА Новости/Владимир Астапкович Мэр Орска Василий Козупица

«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын окончил высшее учебное заведение с отличием по специальности «инженер-геолог». Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьёй уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию», — сказал он.

Козупица отметил, что в Саудовской Аравии очень жаркий и сложный климат, отметил, что его сын там работает, а он гордится тем, что все его дети всего добились в жизни сами.

По словам мэра Орска, его супруга вместе с ним переживает это трудное время.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля паводковые воды прорвали насыпную дамбу в Орске, в результате чего город оказался частично затоплен. Из-за паводка в Оренбургской области 7 апреля ввели режим ЧС федерального характера.

По информации на утро 15 апреля, в Оренбурге подтопленными оставались 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения. С опасной территории эвакуировали 1708 человек, в том числе 170 детей.

По данным МЧС, в Орске в зоне подтопления сейчас 3725 домов остаются подтопленными. С опасной территории эвакуированы 2557 человек, включая 801 ребёнка. В пунктах временного размещения находятся 645 человек, включая 94 детей.

Мэрия Орска 16 апреля предупредила о переливе воды через дамбу на частном водохранилище у границы с Казахстаном. Отмечалось, что вода по руслу реки Мендыбай может дойти до города. В связи с этим мэрия объявила эвакуацию.