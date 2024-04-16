Москва, 16 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. «Ашан» опроверг все слухи об уходе из России и продолжит работать на российском рынке, сообщили 16 апреля в компании.

Мария Девахина/РИА Новости

«В контексте последних новостей о сделках на рынке недвижимости «Ашан Ритейл Россия» в очередной раз подтверждает своё решение продолжать работать на российском рынке», — заявили в пресс-службе.

В последние дни в СМИ появилось много публикаций с провокационными заголовками об уходе «Ашан» из России и продаже активов французской сети. Как пояснили в компании, сделки третьих сторон по смене учредителей никак не влияют на деятельность «Ашан Ритейл Россия». Разделение прав собственности на объекты недвижимости «Ашан» в России произошли ещё в 2012 году. С этого времени права собственности на торговые галереи в собственных объектах оформили на другую компанию.

Компания «Ашан» не только не закрывается в России, но и планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли.

Как сообщало 14 апреля ИА Регнум, французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, закрыла сделку по продаже российских активов. С 12 апреля 2024 года новым собственником стала компания «Торговые галереи».

Ceetrus управляет 285 объектами торговой недвижимости в десяти странах Западной и Восточной Европы. В России она управляет 40 торговыми центрами и галереями.

В ноябре 2023 года заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил, что «Ашан», Metro, Globus и Selgros могут принять решение о сворачивании бизнеса в стране, поэтому важно дать возможность российским сетям выкупить их торговые площади.

Иностранным ретейлерам принадлежат 483 точки продуктовых магазинов, а также распределительных и производственных центров в 49 российских субъектах. В общей сложности в этих компаниях трудоустроено свыше 50 тысяч работников.