* Зыгаря — запрещённая в России организация

Москва, 16 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Виктор Михайлович прокомментировал ИА Регнум новость о заочном аресте сына. Он объяснил, что не знает юридических нюансов, но считает, что сын портит себе жизнь.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Я законов досконально не знаю. Это дело Михаила, пусть живет как хочет. Это его тёмное дело. Я с его взглядами не согласен. Я учился в школе КГБ, поэтому мы с ним очень разные по взглядам», — заявил 72-летний Виктор Михайлович Зыгарь.

Басманный суд города Москвы 16 марта на заседании по избранию меры пресечения в отношении экс-главреда телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Михаила Зыгаря, объявленного в международный розыск по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), удовлетворил ходатайство обвинения и арестовал журналиста. Срок меры пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минюст включил Михаила Зыгаря в реестр иноагентов 21 октября 2022 года.

В том же году журналист совершил каминг-аут и вступил в брак с актёром Жаном-Мишелем Щербаком в Португалии.

Отец журналиста часто комментирует новости о своём сыне, каждый раз отмечая разность взглядов. Виктор Михайлович Зыгарь — выпускник высшей школы КГБ и многие поступки сына не одобряет.