«Это его темное дело», — отец Михаила Зыгаря* про его заочный арест
Отец Зыгаря о его заочном аресте в России: пусть живёт как хочет
Москва, 16 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Виктор Михайлович прокомментировал ИА Регнум новость о заочном аресте сына. Он объяснил, что не знает юридических нюансов, но считает, что сын портит себе жизнь.
«Я законов досконально не знаю. Это дело Михаила, пусть живет как хочет. Это его тёмное дело. Я с его взглядами не согласен. Я учился в школе КГБ, поэтому мы с ним очень разные по взглядам», — заявил 72-летний Виктор Михайлович Зыгарь.
Басманный суд города Москвы 16 марта на заседании по избранию меры пресечения в отношении экс-главреда телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Михаила Зыгаря, объявленного в международный розыск по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), удовлетворил ходатайство обвинения и арестовал журналиста. Срок меры пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Минюст включил Михаила Зыгаря в реестр иноагентов 21 октября 2022 года.
В том же году журналист совершил каминг-аут и вступил в брак с актёром Жаном-Мишелем Щербаком в Португалии.
Отец журналиста часто комментирует новости о своём сыне, каждый раз отмечая разность взглядов. Виктор Михайлович Зыгарь — выпускник высшей школы КГБ и многие поступки сына не одобряет.