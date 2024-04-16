Москва, 16 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал кандидатуру заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ. Заседание состоялось 16 апреля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Ирина Подносова

В среду, 17 апреля, вопрос о назначении Подносовой на этот пост на пленарном заседании рассмотрит Совет Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Ирина Подносова подала заявку на пост главы суда и стала единственным претендентом на эту должность. Об открытии вакантной должности Высшая квалификационная коллегия судей объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который с 1991 года возглавлял Верховный суд. Он скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя судом руководит первый заместитель Пётр Серков.

Кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда 1 апреля рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий 4 апреля рекомендовала кандидатуру Подносовой президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации с целью назначения председателем Верховного суда.

Глава государства 9 апреля внёс кандидатуру Подносовой на согласование в Совет Федерации для назначения её на должность главы ВС.