Москва, 16 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил послом страны в Румынии Владимира Липаева. Соответствующий указ главы государства 16 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

МИД России Владимир Липаев

«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил Валерия Кузьмина от исполнения обязанностей посла в Бухаресте.

Липаев родился в 1959 году и работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. С 2021 по 2023 год являлся послом России в Эстонии. Кузьмин занимал должность посла России в Румынии с 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля президент освободил Микаэла Агасандяна от должности постоянным представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности. Путин назначил на эту должность Виктора Васильева.

Глава государства 8 апреля назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности. Попов с 2022 года был военным прокурором Центрального военного округа.