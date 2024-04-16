Копенгаген, 16 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В историческом здании фондовой биржи Копенгагена 16 апреля разгорелся сильный пожар, в ходе которого рухнул шпиль, сообщило издание Local Denmark.

Ida Marie Odgaard/AP/TASS

«Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар», — сообщили журналисты.

На месте работают спасатели и полиция, информации о пострадавших нет.

«Огонь распространился настолько сильно, что шпиль, который должен был защитить здание от огня, не смог удержаться в вертикальном положении», — проинформировала телерадиокомпания DR Nyheder.

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Полиция призвала без необходимости не выезжать в центр Копенгагена из-за транспортных проблем.

«Необязательные поездки в центр города не рекомендуются из-за огромных проблем с движением транспорта», — сообщили правоохранители в аккаунте в X.

Полиция оцепила улицы Борсгаде, Книппельсбро и Страндгаде.

Спасатели заявили о высокой сложности пожара, часть горящих конструкций не получается тушить, так как к ним опасно приближаться. Возгорание началось на кровле, после чего огонь перекинулся на основные конструкции здания.

Здание фондовой биржи в Копенгагене возвели в XVII веке. Оно находится возле королевского дворца Кристиансборг. Высота рухнувшего шпиля составляла 56 м.

«400 лет датского культурного наследия в огне», — прокомментировал происшествие министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт в соцсети X.

Жители Копенгагена направились к месту ЧП, чтобы спасти из горящего здания биржи произведения искусства.

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Как сообщало ИА Регнум, декабре 2023 года в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в одном из корпусов исторического торгового комплекса Апраксин двор, находящемся в центре города. Огонь тушили более четырёх часов. На момент пика пожара его площадь составляла 150 кв. м.