Москва, 16 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В России предложили установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия ― За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Соответствующий законопроект с поправками в Трудовой кодекс парламентарии внесли в Госдуму 16 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В законопроекте, на который ссылается газета «Известия», авторы подчеркнули, что почти во всех отраслях экономики сейчас фиксируют дефицит квалифицированной рабочей силы.

«В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат, достойно оплачивать труд, воспитывать профессиональные, квалифицированные кадры», ― указано в документе.

Также отмечено, что сейчас на подавляющем числе предприятий и организаций страны размеры тарифных ставок работников ниже минимального размера оплаты труда. По оценке экспертов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тыс. российских граждан.

Как пояснил Сергей Миронов в беседе с изданием, падение зарплат ниже МРОТ началось с 2007 года, когда приняли поправки в федеральное законодательство, которые ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд.

В этой связи авторы законопроекта предложили поправки, согласно которым минимальная ставка зарплаты в стране должна быть не меньше МРОТ, и это без учета премий, выплат и различных надбавок.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 апреля объявил о планах властей продолжить индексацию МРОТ в стране. В ближайшие годы, указал глава государства, минимальный размер оплаты труда должен вырасти вдвое, а к 2030 году составить 35 тыс. рублей.

Российский лидер добавил, что это отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Как подчеркнул глава государства, рост экономики России должен конвертироваться в увеличение доходов граждан.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на три тысячи рублей, или 18,5%, достигнув показателя в 19 242 рублей в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.

Также президент призвал сделать всё, чтобы заработные платы в стране выплачивались в полном объёме и без каких-либо задержек.