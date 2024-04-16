Тюмень, 16 апреля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор в связи с уточнённым прогнозом по паводку объявил срочную эвакуацию населения города Ишима, Казанского и Ишимского районов.

Правительство Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор

«Начинаем срочную эвакуацию населения <…> Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР», — заявил глава области в видеообращении, размещённом в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого, некоторых проинформировали несколько раз.

Как заявил глава области, уточнённый прогноз по паводку говорит, что уровень воды в реке Ишим будет выше, чем ожидалось. Количество подтопляемых населённых пунктов увеличится. В этой связи растёт вероятность прорыва дамб или перелива через них в двух районах области.

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Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля из трёх сёл Тюменской области начали эвакуировать людей из-за риска подтопления. Населённые пункты Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района оказались под угрозой затопления из-за паводка. Срочную эвакуацию объявили в селе Казанском.

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка в Тюменской области по состоянию на 06:00 мск превысил критическое значение 800 см и достиг 808 см. Вода продолжает прибывать. Губернатор 15 апреля сообщил, что уровень воды в реке Ишим может подняться до десяти метров, это будет исторический максимум.

В области 8 апреля объявили режим чрезвычайной ситуации. Вице-губернатор региона Владимир Чейметов отмечал, что неблагоприятный прогноз в связи с паводком получили для города Ялуторовска, а также Ялуторовского и Упоровского районов, где протекает Тобол. Сложная ситуация ожидается в Ишиме, Ишимском, Казанском районах, где протекает река Ишим.