Москва, 17 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Кинооператор Вячеслав Сысоев потерял почти 6 миллионов рублей, которые взял в кредит, доверившись мошенникам, обещавшим огромный заработок на криптобирже. Мужчина понял, что его обманывают, только когда его портфель на бирже заблокировали и попросили внести дополнительные 1,5 миллиона. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Музей ЦСДФ Кинооператор Вячеслав Сысоев

5 марта 64-летнему Сысоеву позвонила девушка и предложила заработать на бирже — он отказался. Чуть позже в этот же день позвонил мужчина с похожим предложением, но звучал он гораздо убедительнее.

«64-летний потерпевший поверил звонившему. Звонивший представился сотрудником фирмы Bybit Резиным Тимуром. Тимур сказал, что для Вячеслава открыли биржевой счёт, на который необходимо положить деньги. Вячеслав положил на счёт 20 000 рублей. Которые спустя две недели пропали со счёта», — сообщил источник.

После того как криптокошелёк обнулился, Вячеслав написал Тимуру. Тот пообещал решить все вопросы, для этого он все детали передаст секретарю, потому что сам помочь не может, ведь, по его словам, он уезжает за границу по делам. С Сысоевым по скайпу связался секретарь, он объяснил мужчине, что деньги не исчезли — они просто заморожены. Чтобы разморозить средства на криптосчете, по словам секретаря, Вячеславу необходимо внести еще денег.

«Вячеслав сначала перевёл 70 000 рублей из своих сбережений, увидел, что они находятся на криптокошельке. Потом менеджер сказал, что для большей прибыли надо внести более значительную сумму. Вячеслав советом воспользовался, набрал кредитов на 5 700 000 рублей и перечислил их на биржевой счёт. После этого Вячеслав увидел на криптокошельке портфель с денежной суммой в 180 000 долларов США», — рассказал источник.

Сысоев попытался снять все денежные средства, но ему пришло сообщение о том, что счет на бирже заблокирован и необходимо заплатить штраф 1 500 000 рублей. Вячеслав попытался решить вопрос с менеджером, но тот посоветовал просто внести деньги. После чего кинооператор понял, что все это время его обманывали и он общался с мошенниками. Сысоев обратился в полицию. МВД проводит проверку и начало розыск менеджеров криптобиржи.

Вячеслав Сысоев работает кинооператором с 1989 года. Он снял множество документальных фильмов о Великой Отечественной войне, о политике во время перестройки и октябрьских событиях 1993 года в Москве. Сысоев работал оператором на картине о политической обстановке в России «Вся власть» и «Россия. Осень 93-го», также он работал над фильмом «Я ухожу к погибшим поколеньям» — тяжёлое документальное кино о поисковой работе и перезахоронении останков погибших в ВОВ.

Раннее ИА Регнум сообщало, что мошенники под видом расследования о помощи ВСУ выманили у сына советского космонавта и одного из создателей системы ПВО Москвы более 1,5 миллиона рублей.