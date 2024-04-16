Киев, 16 апреля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Мэр украинского города Лебедин в Сумской области Александр Бакликов погиб на передовой. Об этом, как передаёт «Страна. ua», сообщила его бывшая заместительница.

Соцсети Александр Бакликов

По данным издания, Бакликов вступил в ВСУ осенью 2022 года. Он бывший десантник и на фронт ушёл добровольцем. В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. Позднее, в мае 2022 года, суд восстановил Бакликова в должности.

Как сообщало 15 апреля ИА Регнум, российские военные ликвидировали украинского бойца, администратора «Википедии» Юрия Лущая в районе села Ивановское под Артёмовском. В январе 2023 года 42-летний уроженец Краматорска присоединился к ВСУ.

В феврале российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, который ещё с 2022 года принимал активное участие в конфликте на Украине.