Москва, 16 апреля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Незаконные ограничения против торговли российским алюминием и другими цветными металлами обернутся выгодой для Китая, а не для Запада, который своими новыми ограничениями лишь создаёт себе новые проблемы. России в этой ситуации следует не ориентироваться на внешние рынки, а развивать внутренний. Это, в свою очередь, требует эффективной поддержки обрабатывающей промышленности. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум доцент департамента экономической теории в Финансовом университете при Правительстве России Пётр Арефьев, комментируя сообщение о том, что цена на алюминий на бирже в Лондоне выросла до рекордного уровня на фоне новых антироссийских санкций США и Великобритании.

Алексей Майшев/РИА Новости

Эксперт заметил, что сама по себе потеря платёжеспособных покупателей алюминия, какими являются страны Запада, будь то США, Великобритания или Евросоюз, не выглядит выгодной для России. С другой стороны, западным странам отказ от российского алюминия также не сулит особой выгоды. Такая ситуация, безусловно, выгодна азиатским рынкам сбыта, прежде всего Китаю. Ведь объёмы алюминия из России, которые до сих пор отправлялись в США и Великобританию, теперь с высокой долей вероятности окажутся перенаправлены именно в Китай, где, вполне возможно, будут продаваться с заметным дисконтом.

Более того, чем меньше товаров из России поступает на западные рынки, тем в большей мере отечественная экономика вообще зависит от рынков Азии как основной альтернативы. А это таит определённые риски в перспективе: Россия становится слишком зависимой от добрых взаимоотношений с Китаем и Индией. То есть великий «Поворот на Восток» при всех его преимуществах выглядит менее привлекательным, чем сохранение одинаковых возможностей торговать со всем миром.

«Однако алюминий — это всё-таки важный ресурс, «крылатый» металл. И в создавшихся условиях наше правительство, безусловно, должно продумать способы поддержки внутреннего рынка алюминия. Например, воздействовать на Центробанк, чтобы была льготная процентная ставка для компаний в обрабатывающих отраслях и для банков, которые кредитуют обрабатывающие предприятия. Ставка должна быть такой, чтобы наши предприятия работали с более-менее нормальной рентабельностью. А сейчас рентабельность в обрабатывающих отраслях гораздо ниже, чем в спекулятивном секторе. Если коммерческий банк кредитует обрабатывающее предприятие, то он должен быть уверен, что для него ключевая ставка будет, если потребуется, не 15–16 процентов, а пять-шесть. Дешёвые кредиты в рамках целевого кредитования дадут определённый толчок нашей промышленности, в том числе в производстве изделий из алюминия», — прокомментировал эксперт.

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросли до рекордных значений после того, как США и Великобритания ввели новые антироссийские санкции, объектом которых стали поставки этого металла. Как сообщило 15 апреля агентство Bloomberg, алюминий подорожал на 9,4% — максимальный показатель с 1987 года, когда вступила в силу нынешняя форма контракта. В дальнейшем цены снизились.

Однако резкое удорожание, по мнению Цзя Чжэна из Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management, не было случайным. Оно стало отражением опасений участников западных рынков перед возможным сокращением российских поставок. Россия — один из крупнейших производителей цветных металлов: на её долю на мировом рынке приходятся 6% никеля, 5% алюминия и 4% меди.

Ранее LME заявила, что ограничения Великобритании и США против торговли российскими металлами могут вызвать неопределённость на рынке.

Власти США, как передавало ИА Регнум, ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения 12 апреля. Об этом сообщалось в приказе управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина страны. Ограничения не затронули объёмы, произведённые до 13 апреля 2024 года. К ограничениям присоединилась Великобритания, соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства. Запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля распространился также на их оборот на торговых биржах США и Великобритании.

При этом новые санкции, как сообщало ранее ИА Регнум со ссылкой на Bloomberg, укрепят статус Китая в качестве покупателя ключевых сырьевых товаров у России. В частности, усилится роль Шанхая как площадки для формирования цен на металлы.

Санкции против алюминия, меди и никеля из России являются обоюдоострым оружием, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл, заявил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва считает новые ограничения, как и все санкции Запада против России, абсолютно незаконными.

Новые санкции США против российского сырьевого экспорта являются очередным неоправданным политизированным шагом и «пальбой без разбору», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Свои нелегитимные шаги США преподносят как доказательства «лидерства» в сдерживании России и попытку помешать успехам российских войск в спецоперации на Украине, считает посол.