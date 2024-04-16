Варшава, 16 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Польские спецслужбы использовали израильское шпионское программное обеспечение Pegasus для прослушивания разговоров свыше 500 политиков, заявил 16 апреля министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк в интервью телеканалу TVN24.

Global Look Press/Stephan Schulz/ZB

«По тому, что мы предоставили министру юстиции, чуть более 500 человек. Посмотрим, как министр юстиции распорядится этой информацией», — заявил Семоняк, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько людей находится под наблюдением Pegasus.

Он отметил, что во всех случаях использования Pegasus слежку вели с согласия суда. Однако выявили большое число необоснованных случаев, уточнил министр-координатор.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства подтвердил широкое использование в стране шпионской программы для прослушивания Pegasus. Он отмечал, что список жертв прослушки очень большой.

В феврале также сообщали, что спецслужбы Польши прослушивали Матеуша Моравецкого с помощью программы Pegasus, когда тот был премьер-министром. Кроме того, спецслужбы следили и за другими политиками партии «Право и справедливость», интересовались недвижимостью бывшего премьера и его контактами с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.