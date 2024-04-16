Сочи, Краснодарский край, 16 апреля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В Сочи суд вынес приговор в отношении блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребёнок умер от истощения. Заседание Лазаревского районного суда состоялось 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

РЕН ТВ. Кадр из видео Блогер-сыроед Максим Лютый в зале суда

Лютого приговорили к восьми годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

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«Блогер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. ― Прим. ред.)», ― проинформировала пресс-служба в Telegram-канале.

Также суд назначил подсудимому штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, грудной ребёнок скончался в семье известного блогера Максима Лютого в марте в Сочи. Супруги практиковали сыроедение, очищение организма, называли себя сторонниками питания энергией солнца. Блогер забирал мальчика, который родился в феврале, у матери и на сутки, лишал его пищи.

Младенец болел несколько дней, а 8 марта его состояние резко ухудшилось, ребёнок начал задыхаться, появились судороги. Родители повезли его медицинское учреждение, где врачи констатировали смерть.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, по решению суда его отправили под арест. Его супругу помещали под домашний арест, позднее суд назначил ей два года исправительных работ.

Врач-педиатр, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова назвала практику сыроедения опасным издевательством над организмом. Она назвала самым страшным, когда нормальной пищи лишают детей. У них снижается способность бороться с инфекциями, ослабленный организм может погибнуть «от любого чиха», подчеркнула медик.