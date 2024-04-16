В Новосибирске выбрали нового мэра
Мэром Новосибирска избрали вице-губернатора Кудрявцева
Новосибирск, 16 апреля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Новосибирске выбрали нового мэра. Им стал заместитель губернатора области Максим Кудрявцев. Решение приняли посредством тайного голосования на сессии городского совета депутатов 16 апреля.
«Огромное спасибо за оказанное доверие. Готов со своей стороны приложить опыт и знания для устойчивого социально-экономического развития города», — привела слова Кудрявцева мэрия.
В презентации своей программы он отметил, что основная проблема развития города — в отсутствии клиентоориентированного подхода. Самые актуальные проблемы, по мнению горожан, — это дороги, благоустройство, транспорт, ЖКХ и социальная сфера. Для решения проблем Кудрявцев предложил проанализировать все объекты недвижимости, находящиеся на балансе мэрии, посмотреть, на каких условиях их предоставляют, и максимально повысить эффективность этой работы.
Лидерами предвыборного тура стали Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев. По итогам голосования за Украинцева горсовет отдал три голоса, за Кудрявцева — 40. Два бюллетеня из 45 оказались недействительными.
Кудрявцев родился 29 августа 1975 года в семье учителей в селе Первомайское в Бийском районе Алтайского края. Член фракции «Единая Россия», депутат Государственной думы седьмого созыва, заместитель губернатора Новосибирской области.
В 1998 году окончил факультет радиотехники и электроники НГТУ по специализации «конструирование и технология электронных средств». В 2002 году — Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Начал карьеру в 1998 году в Горно-Алтайском филиале ОАО «Сибирьтелеком».
В 2012 году удостоен благодарности президента России. С 2015 по 2016 год занимал пост вице-президента ПАО «Ростелеком». В тот же период был депутатом Законодательного собрания Новосибирской области VI созыва. В 2016–2021 годах занимал пост депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. С апреля 2022 года занимал должность замгубернатора Новосибирской области.
Предыдущий мэр Новосибирска Анатолий Локоть подал в отставку 25 января по собственному желанию.