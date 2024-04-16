Новосибирск, 16 апреля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Новосибирске выбрали нового мэра. Им стал заместитель губернатора области Максим Кудрявцев. Решение приняли посредством тайного голосования на сессии городского совета депутатов 16 апреля.

РИА Новости/ Александр Кряжев Максим Кудрявцев

«Огромное спасибо за оказанное доверие. Готов со своей стороны приложить опыт и знания для устойчивого социально-экономического развития города», — привела слова Кудрявцева мэрия.

В презентации своей программы он отметил, что основная проблема развития города — в отсутствии клиентоориентированного подхода. Самые актуальные проблемы, по мнению горожан, — это дороги, благоустройство, транспорт, ЖКХ и социальная сфера. Для решения проблем Кудрявцев предложил проанализировать все объекты недвижимости, находящиеся на балансе мэрии, посмотреть, на каких условиях их предоставляют, и максимально повысить эффективность этой работы.

Лидерами предвыборного тура стали Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев. По итогам голосования за Украинцева горсовет отдал три голоса, за Кудрявцева — 40. Два бюллетеня из 45 оказались недействительными.

Кудрявцев родился 29 августа 1975 года в семье учителей в селе Первомайское в Бийском районе Алтайского края. Член фракции «Единая Россия», депутат Государственной думы седьмого созыва, заместитель губернатора Новосибирской области.

В 1998 году окончил факультет радиотехники и электроники НГТУ по специализации «конструирование и технология электронных средств». В 2002 году — Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Начал карьеру в 1998 году в Горно-Алтайском филиале ОАО «Сибирьтелеком».

В 2012 году удостоен благодарности президента России. С 2015 по 2016 год занимал пост вице-президента ПАО «Ростелеком». В тот же период был депутатом Законодательного собрания Новосибирской области VI созыва. В 2016–2021 годах занимал пост депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. С апреля 2022 года занимал должность замгубернатора Новосибирской области.

Предыдущий мэр Новосибирска Анатолий Локоть подал в отставку 25 января по собственному желанию.