Москва, 16 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили малоразмерный воздушный шар украинских войск в небе над Курской областью. Об этом 16 апреля сообщило Министерство обороны.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

В ведомстве отметили, что российские военные около 08:15 мск пресекли очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку по территории России с использованием малоразмерного воздушного шара.

«Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области», — проинформировали в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали о сбитом в ночь на 15 апреля украинском дроне над Краснодарским краем. Киевский режим использовал для попытки атаки по территории России беспилотник самолётного типа.

В военном ведомстве 14 апреля сообщили о 10 украинских дронах, сбитых и перехваченных в небе над территорией Краснодарского края. БПЛА нейтрализовали дежурные средства ПВО.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили, что российские силы ПВО уничтожили над Чёрным морем пять беспилотников ВСУ. Киев пытался использовать дроны самолётного типа для атак по объектам на территории России.