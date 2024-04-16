Улан-Удэ, 16 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. На территории Бурятии из-за паводка подтопило 473 приусадебных участка. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.

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«По оперативным данным МЧС, по Республике Бурятия всего подтоплено 473 приусадебных участка: 420 в СНТ «Колос» (Прибайкальский район), 35 в «СНТ Академия» (Улан-Удэ), 18 в микрорайоне «Зелёная поляна» (Сотниково), 2 жилых дома в СНТ «Академия», — проинформировали в правительстве.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о проведении утром 16 апреля взрывных работ для ослабления затора льда на реке Селенга.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 апреля информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что три села в регионе оказались под угрозой затопления из-за паводка. Из населённых пунктов начали эвакуировать жителей.

Ранее в этот же день пресс-служба главка МЧС по Курганской области предупредила, что уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в ближайшие один-два дня. Уточнялось, что уровень воды может вырасти от 25 см до 100 см.

Информационный центр правительства Тюменской области 16 апреля предупредил, что Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение в 800 см, увеличившись до 808 см. Из-за паводка в регионе ввели временные ограничения движения по 11 низководным мостам.