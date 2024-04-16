Донецк, 16 апреля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В ДНР сотрудники ФСБ задержали руководителя энергетического объекта по подозрению в даче взятки должностному лицу, сообщили 16 апреля в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

Речь идёт о взятке в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, руководитель энергообъекта рассчитывал, дав взятку, получить содействие в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома чёрного метала с региональных промышленных энергетических объектов.

Задержание провели на рабочем месте. Материалы дела ведомство передало в Следственный комитет России для принятия процессуального решения.

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ФСБ 12 апреля сообщила о задержании в Дагестане бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», а также филиала этой организации «Дагэнерго» и подрядных организаций. Их заподозрили в хищении 2,8 млрд рублей.

Обыски прошли по девяти адресам в Подмосковье, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.