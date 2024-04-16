Тюмень, 16 апреля, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Три села в Тюменской области оказались под угрозой затопления из-за паводка. Об этом 16 апреля сообщил информационный центр регионального правительства.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Существует опасность затопления населённых пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района», ― говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Из сёл начали эвакуировать людей.

Также срочную эвакуацию объявили в селе Казанском. Для жителей подготовили пункты временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, уровень воды в реке Ишим у села Ильинка в Тюменской области по состоянию на 06:00 мск превысил критическое значение в 800 см и достиг 808 см. При этом вода продолжает прибывать. В скором времени синоптики ожидают затопления низководных мостов и сельскохозяйственных земель, а также нарушения дорожного сообщения между населёнными пунктами.

В Тюменской области 8 апреля в связи с паводком объявили режим чрезвычайной ситуации. Его установили заблаговременно, чтобы оперативно реагировать на обстановку, которая складывается на реках, пояснили власти.

Вице-губернатор региона Владимир Чейметов отметил, что неблагоприятный прогноз в связи с паводком получили для города Ялуторовска, а также Ялуторовского и Упоровского районов, где протекает Тобол. Кроме того, по его словам, сложная ситуация ожидается в городе Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатскои муниципальных районах, где протекает река Ишим.

Глава Тюменской области Александр Моор 15 апреля сообщил, что в реке Ишим вода может подняться до уровня десять метров, это будет исторический максимум. Он назвал ситуацию из-за паводка в регионе напряжённой. Приход «большой воды» ожидают через два-три дня.

После получения негативного прогноза по паводку на реке Ишим в селе Казанском приступили к срочному увеличению высоты дамб.