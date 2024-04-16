Украина, 16 апреля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. На Украине о повреждении объектов в подконтрольных ВСУ районах Херсонской области 16 апреля заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры», — заявил Прокудин.

Как сообщил украинский Telegram-канал «Общественное», силы ПВО ВСУ ночью уничтожили девять дронов в пределах контролируемой ВСУ части Херсонской области, а также Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории контролируемых Киевом районов Херсонской области.

На Украине утром 16 апреля объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 16 апреля сообщил о нанесении российской армией удара по складу ВСУ в Черкасской области возле железнодорожной станции города Умани. Также он сообщил о нанесении ВС России удара в Полтавской области в районе военного аэродрома украинской армии в Миргороде.