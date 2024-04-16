Тюмень, 16 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка в Тюменской области превысил критическое значение в 800 см и достиг 808 см. Об этом в 16 апреля сообщил информационный центр правительства региона.

Правительство Тюменской области. Кадр из видео

«Уровень воды у села Ильинка Казанского района достиг опасной отметки. На 08:00 (06:00 мск) вода поднялась до 808 см и продолжает расти», ― говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

В центре добавили, что уровень воды в реке достиг критериев опасного явления «половодье». В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в скором времени ожидается затопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель, а также нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами.

В настоящее время в связи с опасностью затопления начали эвакуировать людей из населённых пунктов Палёнка, Новогиреевка и Афонькино Казанского района.

Кроме того, в регионе ввели временные ограничения движения по 11 низководным мостам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Тюменской области в связи с паводком объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти региона подчеркнули, что режим ЧС установили заблаговременно, чтобы оперативно реагировать на обстановку, которая складывается на реках.

Вице-губернатор региона Владимир Чейметов отметил, что неблагоприятный прогноз в связи с паводком получили для города Ялуторовска, а также Ялуторовского и Упоровского районов, где протекает Тобол. Кроме того, по его словам, сложная ситуация ожидается в городе Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатскои муниципальных районах, где протекает река Ишим.

Глава Тюменской области Александр Моор 11 апреля в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что областные власти в условиях паводка выстраивают работу с учётом возможного прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты.

Моор 15 апреля сообщил, что в реке Ишим вода может подняться до уровня десять метров, это будет исторический максимум. Он назвал ситуацию из-за паводка в регионе напряжённой. Приход «большой воды» ожидают через два-три дня. В регионе с сегодняшнего дня в восьми сёлах и деревнях в Упоровском районе объявили эвакуацию.

После получения негативного прогноза по паводку на реке Ишим в селе Казанском приступили к срочному увеличению высоты дамб.