Николаев, Украина, 16 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу украинской армии возле железнодорожной станции города Умань в Черкасской области Украины. Об этом 16 апреля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД [железной дороги]», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По информации подпольщиков, в Умани находится большая перевалочная база и им каждый день сообщают информацию о передвижении фур с грузами из Винницы.

«Пару недель назад более 20 катеров и много лодок — это только одна колонна», — пояснил Лебедев.

Он уточнил, что также подполье зафиксировало перевозку танков и другой боевой техники, от трёх до сотни единиц ежесуточно.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 апреля Лебедев рассказал, что армия России нанесла удар по расположению украинских войск в городе Новый Буг в Николаевской области Украины. Он уточнил, что после этого выезд из города блокировали и начали вызывать медиков в местную больницу.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья сообщил об ударе российских войск в районе военного аэродрома ВСУ в городе Миргороде в Полтавской области. По его информации, украинская армия использовала авиабазу как аэродром базирования истребителей Су-27 для ударов по Запорожской области и на крымском направлении.