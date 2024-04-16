Илекский район, Оренбургская область, 16 апреля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбургской области к утру 16 апреля поднялся до 913 сантиметров, превысив критическую отметку на 23 сантиметра. Об этом во вторник сообщили в администрации Илекского района.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

«По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+5) см. Критический уровень 890 см», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале районной мэрии.

Накануне в администрации Илекского района сообщили, что в Илеке завершили работу по укреплению дамбы. К вечеру понедельника вода подошла к сёлам Яман, Заживное, Студёное, Мухраново, Кардаилово и Шутово. В населённых пунктах, находящихся в зоне подтопления, организовали пункты временного размещения.

Уточнялось, что на территории района находится группировка МЧС России в составе 80 человек, а также работает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, уровень реки Урал в районе села Илек превысил опасную отметку во второй половине дня 15 апреля, поднявшись до 905 сантиметров. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил направить дополнительную спецтехнику для работы по укреплению защитной дамбы в селе Илек.