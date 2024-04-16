Москва, 16 апреля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Экипаж российского транспортно-боевого вертолёта Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу украинской армии на купянском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Кадр из видео

Ведомство написало в Telegram-канале, что для удара использовались неуправляемые авиаракеты. Передовой авиационный наводчик уточнил, что все цели удалось успешно поразить.

Полёт прошёл в штатном режиме. Минобороны показало видеозапись боевой работы экипажа Ми-35М.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 марта появилась информация о том, что российская ударная авиагруппа в составе Ми-35М, а также разведывательно-ударного и многоцелевого вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 уничтожила опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на купянском направлении.

2 апреля стало известно, что вертолёты Ка-52 «Аллигатор» Вооружённых сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) под Купянском.