Казанский район, Тюменская область, 16 апреля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. В селе Казанском Казанского района Тюменской области приступили к срочному увеличению высоты дамб после получения негативного прогноза по паводку на реке Ишим. Об этом 16 апреля сообщил информационный центр регионального правительства.

Oleh Prylutskyi Паводок

«В Казанке после уточнённого негативного прогноза оперативно наращивают уровень дамбы», — уточнили в информационном центре.

К работам присоединились около 300 добровольцев. Общая высота дам, находящихся вблизи улиц Советскоё и Совхозной, увеличится до десяти метров.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Тюменской области в связи с паводком объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти региона подчеркнули, что режим ЧС устанавливается заблаговременно, чтобы оперативно реагировать на обстановку, которая складывается на реках.

Вице-губернатор региона Владимир Чейметов отметил, что неблагоприятный прогноз в связи с паводком получен для города Ялуторовска, а также Ялуторовского и Упоровского районов, где протекает Тобол. Кроме того, по его словам, сложная ситуация ожидается в городе Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатскои муниципальных районах, где протекает река Ишим.

11 апреля глава Тюменской области Александр Моор в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что областные власти в условиях паводка выстраивают работу с учётом возможного прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты.