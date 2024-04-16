Киев, 16 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Украина оказалась в тяжелейшей в своей истории ситуации из-за несправедливости, которую демонстрирует действующая власть в Киеве. Об этом написал в Telegram-канале оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

President.gov.ua Александр Дубинский

По мнению парламентария, текущее состояние государства даже хуже того, что наблюдалось в разгар специальной военной операции. Дубинский утверждает, что два года назад украинское общество якобы добилось сплочённости, но теперь её больше нет.

Он также отметил, что к лету 2024 года вера в справедливость украинской власти подорвана. По словам депутата, несправедливость затронула все сектора деятельности в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа украинский психолог Олег Хомяк отметил, что коррупция настолько проникла во все сферы жизни на Украине, что без неё государство уже не сможет существовать. Он пояснил, что коррупция придаёт смысл существованию государственной власти в Киеве.

В конце ноября агентство Bloomberg выпустило статью, в которой говорилось, что у жителей Украины наблюдается рост разочарования, отчаяния и усталости на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия вариантов со скорым завершением вооружённого конфликта с Россией. Из-за этого страны НАТО стали колебаться в вопросе дальнейшего оказания помощи Киеву.