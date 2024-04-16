Курган, 16 апреля, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в Курганской области за сутки поднялся на 111 сантиметров и достиг отметки в 742 сантиметра. Об этом во вторник утром, 16 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идёт колоссальный объём воды. В Кургане на 16 апреля на 08:00 (06:00 мск) составляет 742 сантиметра, +8 сантиметров за 6 часов», — говорится в распространённом сообщении.

По данным городской администрации, на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр, на утро понедельника — 631 сантиметр.

Власти Курганской области также напомнили о предупреждении об ухудшении погоды и призвали жителей районов, находящихся в зоне риска подтопления, немедленно эвакуироваться.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что из-за паводка началось частичное подтопление правобережной части Кургана. До этого городская администрация призвала жителей садоводческого товарищества в микрорайоне Малое Чаусово немедленно эвакуироваться в связи с тем, что вода перешла через Мало-Чаусовский мост.

По данным МЧС России, в шести муниципальных округах Курганской области подтоплены 305 жилых домов и 598 приусадебных участков. Эвакуированы более 12,9 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 825 человек, в том числе 156 детей.

Вечером 15 апреля в Курган на фоне осложнившейся ситуации с паводками прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В пресс-службе ведомства отметили, что министр проверит исполнение распоряжений, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и проконтролирует работу по оказанию помощи населению.