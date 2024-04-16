Вашингтон, 16 апреля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обнародовал совместную налоговую декларацию, отчитавшись о доходах за 2023 год. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно налоговой декларации, годовой доход семьи Байденов составил 619,9 тыс. долларов, из которых 146,6 тыс. долларов были уплачены в качестве федеральных налогов. Таким образом, ставка подоходного налога составила 23,7%.

Также глава государства и первая леди Джилл Байден отчитались о взносах в размере 20,5 тыс. долларов в 17 различных благотворительных организаций, включая взнос в размере 5 тыс. долларов в фонд Beau Biden Foundation — благотворительную организацию, целью которой является защита детей от жестокого обращения.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году Джо и Джилл Байдены опубликовали совместную налоговую декларацию за 2022 год, согласно которой годовой доход семьи президента США составил 579,5 тыс. долларов, из них 169,8 тыс. долларов было уплачено в качестве федеральных налогов. Тогда американский лидер и его супруга отчитались о пожертвованиях в размере более 20 тыс. долларов в 20 благотворительных организаций.