Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2023 год
Вашингтон, 16 апреля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обнародовал совместную налоговую декларацию, отчитавшись о доходах за 2023 год. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ.
Согласно налоговой декларации, годовой доход семьи Байденов составил 619,9 тыс. долларов, из которых 146,6 тыс. долларов были уплачены в качестве федеральных налогов. Таким образом, ставка подоходного налога составила 23,7%.
Также глава государства и первая леди Джилл Байден отчитались о взносах в размере 20,5 тыс. долларов в 17 различных благотворительных организаций, включая взнос в размере 5 тыс. долларов в фонд Beau Biden Foundation — благотворительную организацию, целью которой является защита детей от жестокого обращения.
Как передавало ИА Регнум, в прошлом году Джо и Джилл Байдены опубликовали совместную налоговую декларацию за 2022 год, согласно которой годовой доход семьи президента США составил 579,5 тыс. долларов, из них 169,8 тыс. долларов было уплачено в качестве федеральных налогов. Тогда американский лидер и его супруга отчитались о пожертвованиях в размере более 20 тыс. долларов в 20 благотворительных организаций.