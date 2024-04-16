Вашингтон, 16 апреля, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки готова отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), в том случае, если Россия вернётся к своим обязательствам в рамках соглашения. Об этом говорится в докладе Государственного департамента, направленном в Конгресс США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Соединённые Штаты заявили о желании и готовности отменить контрмеры и вернуться к выполнению ДСНВ, если и когда Россия вернётся к соблюдению своих обязательств по нему. США не принимали никаких контрмер в отношении центральных ограничений ДСНВ и по-прежнему полностью соблюдают эти ограничения», — говорится в документе, распространённом в понедельник, 15 апреля.

Как утверждается в документе, американская сторона продолжает заблаговременно передавать России уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее о желании США вернуться к переговорам с Россией по ДСНВ заявил начальник Стратегического командования американских вооружённых сил Энтони Коттон.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Данное решение стало ответом на существенные нарушения положений Договора со стороны США. При этом Москва в качестве жеста доброй воли будет продолжать предупреждать Вашингтон о пусках межконтинентальных и баллистических ракет.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что руководство США отбросило все принципы, на которых строилось взаимоотношение государств в рамках контроля над вооружениями, и сделало ставку на своё военное превосходство, что поставило Россию в условия, при которых невозможно выполнение договоров о разоружении.