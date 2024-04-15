Нью-Мексико, США, 16 апреля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Приговор 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид, работавшей специалистом по оружию на съёмках вестерна «Ржавчина» (Rust), обвиняемой в непредумышленном убийстве, вынес суд в американском штате Нью-Мексико. Об этом 15 апреля сообщила телекомпания NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд в Санта-Фе приговорил Ханну Гутьеррес-Рид к 18 месяцам тюремного заключения. Её признали виновной в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Как указала судья, обвиняемой Гутьеррес-Рид назначено максимально возможное наказание в США, так как было принято во внимание отсутствие раскаяния у подсудимой.

Кроме того, судья пояснила своё решение тем, что безрассудство Гутьеррес-Рид было равносильно серьёзному насильственному преступлению. Именно она, по словам судьи, по недосмотру превратила безопасное оружие в смертоносное.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале марта обвиняемую Ханну Гутьеррес-Рид жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве оператора вестерна «Ржавчина» (Rust). Гутьеррес-Рид была ответственной за оружие на съёмках фильма, и именно она заряжала оружие для актёра Алека Болдуина, из которого он выстрелил по ходу съёмки и попал в оператора Галину Хатчинс.

В январе текущего года актёру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время съёмок фильма «Ржавчина» в 2021 году. Актёр предстанет перед судом в июле.

Трагедия на съёмках произошла в октябре 2021 года. В результате стрельбы у режиссера картины Джоэла Соузы оказалась повреждена ключица, а оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице от полученных ранений.