Тель-Авив, Израиль, 16 апреля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стив Скализ пообещал, что поддержит любое решение Израиля по ответу на недавнюю атаку Ирана. Об этом он заявил 15 апреля в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Конгрессмен также рассказал о планах выдвинуть в Конгрессе серию резолюций, касающихся помощи Израилю и противодействия Тегерану. Нетаньяху в свою очередь поблагодарил Скализ за поддержку.

Премьер-министр также подчеркнул, что Израиль сделает всё необходимое, чтобы обезопасить себя.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля израильские ВВС нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

В Тегеране отметили, что оставляют за собой право принять контрмеры и ответить на удар по консульству. Иран также обратился в Совет Безопасности ООН и призвал осудить израильскую атаку.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал объекты на территории Израиля, применив более 200 ракет и ударных беспилотников. Указанный удар стал ответом на израильский удар по иранскому консульству.

15 апреля МИД Ирана проинформировал: Тегеран предупредил США о том, что если Израиль решится на новое нападение в отношении иранской стороны, то Читайте также: еврейское государство столкнётся с жёстким ответом.