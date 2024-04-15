Санкт-Петербург, 16 апреля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Транспортная полиция в Санкт-Петербурге задержала 17-летнего зацепера, ехавшего из Москвы между вагонами высокоскоростного поезда, 15 апреля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Его обнаружили между вагонами на Московском вокзале в минувшие выходные.

«Установлено, что 17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина. Однако по прибытии на Московский вокзал Северной столицы он был задержан сотрудниками транспортной полиции», — уточнили в ведомстве.

В отношении юноши составили два административных протокола о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте и о проходе по железнодорожным путям в неположенном месте. Кроме того, с ним провели профилактическую беседу.

Зацепера поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей до приезда его родителей, на которых также составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа 2023 года на железной дороге в Приамурье погиб подросток, который взобрался на вагон-цистерну и коснулся провода контактной сети. Несовершеннолетний получил ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью.

В конце августа в Свердловской области десятилетний зацепер скончался от кровоизлияния в мозг после падения на рельсы. Мальчик катался на поезде и, сорвавшись, ударился головой о рельсы.