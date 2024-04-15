Илон Маск введёт оплату для новых пользователей в Х за доступ к записям
США, 15 апреля, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Социальная сеть Х введёт платный доступ к созданию постов, закладок, комментариев и к реакциям на другие посты для всех новых пользователей. Информацию об этом 15 апреля подтвердил владелец соцсети Х, американский бизнесмен Илон Маск.
Как пояснил Маск, плата за доступ к записям введена в качестве единственного способа сдержать натиск ботов. Бизнесмен пояснил, что сейчас искусственный интеллект и «фермы троллей» легко проходят тест на бота, поэтому плата для новых подписчиков является вынужденной мерой для снижения уровня спама.
Позднее Маск отметил, что плата вводится исключительно для новых пользователей, но и они через три месяца получат бесплатный доступ к созданию постов и иным функциям.
Маск не уточнил, какой будет сумма оплаты для новых подписчиков. При этом в октябре 2023 года такой сбор введён для пользователей Филиппин и Новой Зеландии. Сумма составила один американский доллар в год.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал бизнесмен и владелец соцсети Х Илон Маск, в информационном поле ради оказания влияния с помощью фейков такие усилия исходят от Запада. Так Маск ответил на вопрос о якобы деятельности России, связанной с «фейковыми аккаунтами».
В марте текущего года Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ), по всей видимости, к 2029 году может стать умнее всего человечества, вместе взятого.