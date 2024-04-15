США, 15 апреля, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Социальная сеть Х введёт платный доступ к созданию постов, закладок, комментариев и к реакциям на другие посты для всех новых пользователей. Информацию об этом 15 апреля подтвердил владелец соцсети Х, американский бизнесмен Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как пояснил Маск, плата за доступ к записям введена в качестве единственного способа сдержать натиск ботов. Бизнесмен пояснил, что сейчас искусственный интеллект и «фермы троллей» легко проходят тест на бота, поэтому плата для новых подписчиков является вынужденной мерой для снижения уровня спама.

Позднее Маск отметил, что плата вводится исключительно для новых пользователей, но и они через три месяца получат бесплатный доступ к созданию постов и иным функциям.

Маск не уточнил, какой будет сумма оплаты для новых подписчиков. При этом в октябре 2023 года такой сбор введён для пользователей Филиппин и Новой Зеландии. Сумма составила один американский доллар в год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал бизнесмен и владелец соцсети Х Илон Маск, в информационном поле ради оказания влияния с помощью фейков такие усилия исходят от Запада. Так Маск ответил на вопрос о якобы деятельности России, связанной с «фейковыми аккаунтами».

В марте текущего года Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ), по всей видимости, к 2029 году может стать умнее всего человечества, вместе взятого.