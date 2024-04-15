Париж, 15 апреля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Акция против тяжелых условий труда на Олимпийских играх 2024 года состоялась 15 апреля в центре Парижа по призыву одного из ведущих французских профсоюзов «Всеобщей конфедерации труда» (CGT), сообщило информационное агентство CLPress.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участники манифестации потребовали от организаторов Олимпиады, чтобы турнир не отягощал труд рабочих. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и профсоюз «Сила рабочих» провели акцию против плохих условий труда для сотрудников муниципальных служб, которые должны участвовать в обеспечении Олимпиады-2024. Они собрались перед мэрией Парижа и включили через колонки гимн Советского Союза.

Участники протеста назвали оскорбительными условия компенсации за сверхурочную работу во время турнира. Собравшиеся также потребовали организовать питание для рабочих и нанять для работ дополнительный персонал.