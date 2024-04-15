Оренбург, 15 апреля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Более 3,7 тыс. домов по состоянию на 15 апреля освободились от воды в пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

Владимир Астапкович /РИА Новости

«На сегодня в Орске освободилось от воды 3763 дома», — отметил губернатор.

Он также уточнил, что комиссия по оценке ущерба жилью за три дня проверила почти 1 тыс. домов.

По данным регионального правительства, в Орске подтопило 3725 домов, включая 86 многоквартирных. Из зоны подтопления эвакуировали 2557 человек, в том числе 801 несовершеннолетнего. Пункты временного размещения (ПВР) приняли 673 человека.

При этом из зоны подтопления во всей области эвакуировали 16,5 тыс. человек, в том числе 4,6 тыс. несовершеннолетних. В регионе развернули 38 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 1,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске из-за паводка прорвало дамбу. 7 апреля в Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера.

14 апреля уровень воды в реке Урал в округе Оренбурга впервые снизился с начала паводка. 15 апреля в Орск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он уже посещал затопленный город 7 апреля, проведя на месте совещание по ситуации в регионе.

15 апреля региональное правительство проинформировало, что гражданам, пострадавшим от паводков в области, выплатили в общей сложности 341 млн рублей. Жители региона подали в общей сложности 313 011 заявлений, из которых в работу приняли 304 245.