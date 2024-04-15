Архангельск, 15 апреля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин. О его смерти стало известно вечером 15 апреля.

IgorEK II Экс — губернатор Архангельской области Павел Балакшин

«Сегодня после продолжительной болезни перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области, руководил регионом с 1991 по 1996 год», — написал в Telegram-канале нынешний руководитель области Александр Цыбульский.

Он отметил, что ему посчастливилось познакомиться с Балакшиным сразу после прибытия на работу в Архангельск, и тогда Балакшин дал совет как мудрый наставник и посоветовал управлять регионом, советуясь с людьми и только с самыми благими намерениями. Цыбульский отметил, что всегда будет помнить об этом.

Павел Балакшин родился в 1936 году в семье рабочих. Работать начал в 1952 году в колхозе «Мир», затем — в Северном речном пароходстве, слесарем на железной дороге, служил в армии. Окончил Архангельский лесотехнический институт и Сокольский целлюлозно-бумажный техникум. С 1959 по 1985 год работал слесарем, старшим машинистом и мастером насосных станций, старшим мастером картонной фабрики, заместителем главного инженера и впоследствии — главным инженером Котласского целлюлозно-бумажного комбината. В ходе карьеры в 1990 году стал председателем исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов, в 1991 году — главой администрации Архангельской области. В 1996 году был освобождён от должности, стал мэром Архангельска.

В 2011 году получил звание «почётный гражданин города Архангельска».