Вашингтон, 15 апреля, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты внесли в санкционный список, касающийся Белоруссии, 10 физических лиц, а также 12 организаций, сообщил 15 апреля минфин США.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что под ограничения попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции. В чёрный список также внесли организации, работающие в Белоруссии Китае, Ираке, Турции, Словакии и на Кипре.

Санкции предполагают, что американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес с лицами, внесёнными с список. Также все находящиеся в США активы попавших под санкции граждан и организаций, будут заморожены.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года США ввели санкции против 20 физлиц и организаций из Белоруссии. Под ограничения попали компании БелАз, МАЗ, а также Центризбирком республики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 апреля 2024 года на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко отметил, что Москва и Минск развивают сотрудничество, несмотря на санкции, которые вводит Запад. Он также напомнил, что в 2023 году торговый оборот между странами достиг рекорда — 4,2 трлн российских рублей, или почти 150 млрд белорусских рублей.