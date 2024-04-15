Москва, 15 апреля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по телефону обсудил с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщил 15 апреля Совбез России.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности», — говорится в сообщении.

Патрушев подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге об обеспокоенности эскалацией напряженности в ближневосточном регионе в связи с ударом Ирана по Израилю. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Москва при этом выступает за политико-дипломатическое разрешение разногласий на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе обострилась на фоне массированной атаки Ирана по территории Израиля с использованием нескольких сотен ракет и ударных дронов. Сообщалось, что атака беспилотников длилась не менее пяти часов. Иран в ночь на 14 апреля нанёс удары в качестве ответа на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Свыше десяти крупнейших международных авиакомпаний столкнулись со сбоями в работе в результате атаки Ирана по Израилю.

Израиль запросил заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители Израиля назвали масштабы атак беспрецедентными и нарушающими международное право. Постпредство Ирана при ООН, в свою очередь, сослалось на статью 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв предположил, что израильская сторона, по-видимому, рассчитывала добиться консолидированной поддержки со стороны Запада во главе с США. Однако, по оценке политолога, добиться этой цели Израилю не удалось. США опасаются большой войны на Ближнем Востоке, а именно такую Израиль всячески провоцирует.