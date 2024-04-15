Патрушев переговорил по телефону с главой совета нацбезопасности Израиля
Патрушев переговорил по телефону с главой совета нацбезопасности Израиля Ханегби
Москва, 15 апреля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по телефону обсудил с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщил 15 апреля Совбез России.
«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности», — говорится в сообщении.
Патрушев подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами.
Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге об обеспокоенности эскалацией напряженности в ближневосточном регионе в связи с ударом Ирана по Израилю. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Москва при этом выступает за политико-дипломатическое разрешение разногласий на Ближнем Востоке.
Ситуация в регионе обострилась на фоне массированной атаки Ирана по территории Израиля с использованием нескольких сотен ракет и ударных дронов. Сообщалось, что атака беспилотников длилась не менее пяти часов. Иран в ночь на 14 апреля нанёс удары в качестве ответа на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.
Свыше десяти крупнейших международных авиакомпаний столкнулись со сбоями в работе в результате атаки Ирана по Израилю.
Израиль запросил заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители Израиля назвали масштабы атак беспрецедентными и нарушающими международное право. Постпредство Ирана при ООН, в свою очередь, сослалось на статью 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.
Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв предположил, что израильская сторона, по-видимому, рассчитывала добиться консолидированной поддержки со стороны Запада во главе с США. Однако, по оценке политолога, добиться этой цели Израилю не удалось. США опасаются большой войны на Ближнем Востоке, а именно такую Израиль всячески провоцирует.