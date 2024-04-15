Москва, 15 апреля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, которому президент России Владимир Путин выразил доверие 15 апреля, справляется со своими задачами. На этот факт и указали итоги общения главы государства с лидером региона. И отдельные замечания Путина в адрес Бочарова как губернатора не отменяют доверия как такового. Такой оценкой поделилась политолог Анна Фёдорова из Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) с корреспондентом ИА Регнум.

Эксперт заметила, что общение президента с главами регионов в формате, подобное тому, которое состоялось 15 апреля, давно стало традиционной политической практикой.

«Это общение с губернатором, который раздумывает, идти ли ему на новый срок. Понятно, что поддержка президента — это, наверное, главный и лучший ресурс, о котором любой губернатор может мечтать, потому что, конечно, это очень сильно влияет на мотивацию людей голосовать за него. То есть людям важно понимать, одобряет ли президент деятельность их губернатора. Я считаю, что у Андрея Бочарова позиции достаточно стабильные. Волгоградская область неплохо развивается, с исполнением нацпроектов, вроде бы, тоже всё нормально. Работает промышленный комплекс, в экономике области всё неплохо. К сожалению, в любом регионе есть проблемные точки, это реальность. Президент никогда не стесняется на них указать. И правильно делает. Ничего сверхъестественного в этом нет. Будем надеяться, что администрация будет с этими проблемами бороться», — прокомментировала политолог.

Политолог отметила, что такие встречи в целом — показатель того, что в стране эффективно работает система кадрового отбора и подготовки губернаторов. Случайные люди, не способные руководить регионами и не понимающие, как это делается, на эти посты не попадают.

«Видно, что система этой кадровой политики работает. Президент сам принимал активное участие в её выстраивании и сейчас уделяет ей большое внимание. В частности — «Школе губернаторов». То есть люди, которые получают свои посты, в целом справляются со своими задачами — завоёвывают и удерживают доверие людей», — резюмировала Фёдорова.

Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах главы региона. Президент заявил об этом 15 апреля в ходе рабочей встречи с губернатором в режиме видеоконференции.

«Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас всё на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи», — сказал Путин в ответ на просьбу Бочарова поддержать его решение баллотироваться на новый срок в 2024 году.

При этом глава государства обсудил с волгоградским губернатором актуальные для региона социальные вопросы. В частности, отметил достаточно высокую долю аварийного жилья в области. Бочаров сообщил, что региональные власти работают по этому вопросу совместно с правительством России, а также упомянул инициативы в социальной сфере региона, в частности — планы создания медицинского центра для реабилитации участников СВО. Путин особо подчеркнул, что необходимо работать с людьми, чтобы показать результаты проделанной работы и в диалоге с ними определить приоритеты на ближайшую перспективу.

В свою очередь, в ходе доклада президенту Бочаров предложил распространить в масштабах всей страны меру поддержки участников СВО, которая действует в Волгоградской области. Он рассказал, что в регионе обеспечивают транспортными средствами участников боевых действий, получивших ранение или травму опорно-двигательного аппарата, если они сохранили способность управлять транспортом. Тем участникам СВО, которым полученные ранения такой возможности не дают, предоставляют при необходимости социальное такси.

«Считаем, что это очень важное решение, которое нами принято, оно поддерживается. И в ходе обсуждения с участниками специальной военной операции и членами их семей, с фондом «Защитники Отечества», конечно, все понимают, что эта мера поддержки должна распространяться и на территорию Российской Федерации», — отметил Бочаров.

Он также уточнил, что в регионе решили бесплатно обеспечивать автомобилями не только участников СВО, но и всех участников боевых действий. Кроме того, всем участникам боевых действий предоставляют автомобиль в качестве социального такси, если они не могут передвигаться самостоятельно.