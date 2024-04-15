Владивосток, 15 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Юные «Волонтёры Победы» со всей России дали старт тематической смене «Потомки победителей» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. С 12 апреля по 2 мая участники смены изучат различные форматы сохранения исторической памяти, встретятся с героями и лидерами общественных объединений, а также организуют волонтёрское сопровождение всероссийских и федеральных проектов в преддверии Дня Победы, сообщило 15 апреля Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».

Победителями конкурсного отбора стали 40 представителей движения из 24 регионов и двух международных представительств. Участники уже встретились с заместителем исполнительного директора ВОД «Волонтёры Победы» Артемием Киселёвым, где обсудили деятельность движения, будущие проекты и возможности для реализации в добровольческой сфере в регионах. К встрече присоединились представители других тематических смен, участники задали интересующие их вопросы и узнали больше о мероприятиях «Волонтёров Победы».

«Программа «Потомки победителей» — первая смена Движения на Дальнем Востоке. Радостно быть создателем такого мероприятия для наших юных «Волонтёров Победы» со всей страны, а также Арабской Республики Египет и Республики Кыргызстан», — заявила федеральный координатор школьных отрядов Движения Алия Набиуллина.

По её словам, участники смены с самого первого дня включаются в различные мероприятия, обучающие занятия, а вскоре станут соорганизаторами событий, посвященных празднованию Дня Победы. Она отметила, что юные волонтёры делают это с душой, как настоящие потомки победителей.

В рамках смены «Потомки победителей» поближе познакомятся с направлениями Движения и различными проектами. Так, «Волонтёры Победы» прослушали мастер-класс о создании и разработке интеллектуальных игр. «Наши Победы» направлено на изучение и популяризацию современных достижений России через интерактивные форматы. Одним из таких стали интеллектуальные игры, которые можно проводить как очно, так и онлайн.

В честь Дня космонавтики участники смены «Потомки Победителей» обсудили, как подойти к разработке любого просветительского мероприятия, а также подготовились к проведению Всероссийской интеллектуальной игры «Космос рядом» для всех участников смены.

Помимо этого, «Волонтёры Победы» приняли участие в открытии программы Всероссийского детского центра «Океан». На торжественном концерте выступили творческие коллективы. После этого участникам представили все тематические программы смены: «Потомки победителей», «Счастливый май», «Школьный музей Победы», «На волне спорта», «Искусство кода», «IT-Океан» и «Отличники Первых». Каждый отряд рассказал о своих планах и уникальных мероприятиях.

Смена «Потомки Победителей» пройдёт с 12 апреля по 2 мая 2024 года. Юных «Волонтёров Победы» ждёт масштабная программа, которая включит в себя как образовательные элементы, так и творческие вечера. Ребят ждут встречи с лидерами общественных организаций и экспертами в сфере сохранения исторической памяти, ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Приморском крае, просмотр фильма на патриотическую тематику и большое количество мастер-классов. Все активности помогут представителям школьных отрядов Движения поработать в каждом направлении и составить представление о деятельности Движения: изучить его миссию, ценности и масштабные патриотические проекты.

Приём заявок от желающих принять участие в дополнительной общеразвивающей программе «Потомки победителей» завершился 29 февраля 2024 года. Принять участие в конкурсе могли россияне, которые на период 2023-2024 учебного года обучались с 7 по 11 классы средней общеобразовательной школы.

Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 19 марта 2024 года провели серию акций по случаю 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Так, в разных регионах страны прошла викторина «Загадки Тавриды». В селе Шира в Хакасии «Волонтёры Победы» детского сада «Солнышко» разработали викторину для детей. Помимо этого, активисты провели онлайн-флешмоб «Крым ближе, чем кажется».